LA PRENSA renueva su sitio web y apuesta por un diseño moderno

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Además, en alianza con The New York Times, los lectores disfrutarán de las mejores piezas periodísticas con el sello del diario más influyente del mundo en su sección The New York Times International Weekly”.

“En este nuevo rediseño se conserva la paleta de color de la marca y se combina con piezas en colores negro, gris y amarillo en las secciones especiales. Asimismo, el sitio ha optimizado su rendimiento para asegurar una experiencia de navegación más rápida y fluida, adaptándose a diferentes dispositivos y resoluciones”, agrega.

Los invitamos a explorar el nuevo sitio web y a descubrir todas las novedades que hemos preparado para nuestros lectores y anunciantes con la calidad, rigurosidad e inmediatez que caracterizan a los contenidos periodísticos de LA PRENSA.