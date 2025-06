Jueza: “Atrás de mi casa, sin saberlo, vivía uno de los capos más buscados”

San Pedro Sula

“Atrás de mi casa (se omite la colonia exacta por seguridad) vivía uno de los capos más buscados en el país. No lo sabía, pero me enteré tiempo después que era un prófugo de la justicia con orden de captura. Lo descubrí cuando escapó y en el chat de la colonia lo comenzaron a mencionar. Me quedé asombrada, vivía con su familia en una casa de renta”, relató.

Pero no siempre es posible mantener la calma en la sala. “Tuve un caso con una menor de la banda contraria , al revisar una sanción decidí no concederle la libertad porque no había demostrado buen comportamiento. La mamá, molesta, se levantó de forma agresiva y tuve que advertirle que la haría salir si no se controlaba”, continuó diciendo.

Tiempo después, la jueza tuvo un encuentro inesperado con ambas en las cercanías de los juzgados. “Venían directo hacia mí, sentí que era para interceptarme, así es esto, atendemos casos de pandilleros todos los días”, señaló.

Aunque nunca ha recibido amenazas directas, sí ha experimentado momentos inquietantes. “Una vez llegó un hombre extraño, tomándole fotos a mi carro, vestía camisa oscura, gorra y lentes, fue visto por las cámaras de seguridad del edificio, pero no pasó a más”, mencionó.