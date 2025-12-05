José Amílcar Hernández, hermano de JOH, enfrenta nuevas medidas cautelares

Tegucigalpa, Honduras.

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción llevó a cabo este viernes una audiencia de revisión de medidas y resolvió modificar las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández Flores, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.

Según el Poder Judicial, a Amílcar Hernández se le supone responsable de los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos.