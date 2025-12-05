  1. Inicio
  2. · Honduras

José Amílcar Hernández, hermano de JOH, enfrenta nuevas medidas cautelares

A José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, se le supone responsable de los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos.

José Amílcar Hernández, hermano de JOH, enfrenta nuevas medidas cautelares

José Amílcar Hernández Flores, hermano mayor del expresidente Juan Orlando Hernández.

Tegucigalpa, Honduras.

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción llevó a cabo este viernes una audiencia de revisión de medidas y resolvió modificar las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández Flores, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.

Según el Poder Judicial, a Amílcar Hernández se le supone responsable de los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos.

¿Quién es el hermano de Juan Orlando Hernández capturado por la Atic?

Como parte de la resolución, el juzgado ordenó que Hernández no podrá salir del país, deberá firmar periódicamente en la Secretaría del Juzgado, tiene prohibido asistir a las instalaciones de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul) y deberá presentar una fianza monetaria de 20 millones de lempiras.

José Amílcar Hernández, hermano mayor del expresidente Juan Orlando Hernández, es coronel retirado de las Fuerzas Armadas. En 2018, durante el gobierno de su hermano, fue designado asesor de Casa Presidencial.

Hernández también estuvo presente durante el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández, donde pidió que se declarara su no culpabilidad. En 2021, envió una carta al juez Kevin Castel, solicitando clemencia para su hermano menor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias