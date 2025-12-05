José Amílcar Hernández, hermano de JOH, enfrenta nuevas medidas cautelares

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción llevó a cabo este viernes una audiencia de revisión de medidas y resolvió modificar las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández Flores, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.
Según el Poder Judicial, a Amílcar Hernández se le supone responsable de los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos.
Como parte de la resolución, el juzgado ordenó que Hernández no podrá salir del país, deberá firmar periódicamente en la Secretaría del Juzgado, tiene prohibido asistir a las instalaciones de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul) y deberá presentar una fianza monetaria de 20 millones de lempiras.
Juez en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 5, 2025
José Amílcar Hernández, hermano mayor del expresidente Juan Orlando Hernández, es coronel retirado de las Fuerzas Armadas. En 2018, durante el gobierno de su hermano, fue designado asesor de Casa Presidencial.
Hernández también estuvo presente durante el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández, donde pidió que se declarara su no culpabilidad. En 2021, envió una carta al juez Kevin Castel, solicitando clemencia para su hermano menor.