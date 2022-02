Jorge Cálix depone su cargo y Luis Redondo es el único presidente del Congreso

El coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, y el presidente del Congreso Nacional, Jorge Cálix, llegaron este lunes a un acuerdo para resolver la crisis del Legislativo que desde el 23 de enero se eligieron dos juntas directivas.

El acuerdo establece que Jorge Cálix se hace a un lado y renuncia a la presidencia del Congreso Nacional; y queda como única junta directiva la que preside el ingeniero Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras (PSH).

También que los 17 diputados de Libre que habían sido expulsados del Partido se reincorporan a partir de mañana martes a la sesiones que convoque el presidente del Legislativo Luis Redondo.

Los diputados que apoyaron a Jorge Cálix para que se eligiera como presidente del Congreso Nacional no serán expulsados de Libre y se les regresa su militancia y retoman a su bancada.

Las bancadas del Partido Liberal y Nacional anunciaron este lunes que también se reincorporarían el martes a las sesiones del Congreso Nacional.

Puntos del acuerdo:

1. Que el Partido Libre es y seguirá siendo a través de nuestra base y su máxima dirigencia, el espacio político por excelencia para debatir nuestras ideas y formular la estrategia de lucha, alcanzar y sostener el poder de la nación, y el bien común de todos los hondureños (as).

2. Que siempre estaremos dispuestos a dialogar y vencer cualquier obstáculo que aparezca en estos tormentosos caminos de la política, antes de volver a dividirnos, y que nunca estaremos dispuestos a entregarle a la dictadura el poder político, que con tanto sacrificio hemos ganado en las calles y en las urnas, y mantendremos a cualquier costo la unidad de nuestro Partido y la bancada legislativa por la Refundación de Honduras.

3. Que, aunque en un momento no compartimos, la estrategia, planteada, hoy en base a lo expresado en este Acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al Diputado Luis Rolando Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional, en cumplimiento del mandato del Partido y nuestra Presidenta. Así reconocemos que se ha integrado la directiva del Congreso Nacional con compañeros diputados del Partido Libre, y otros partidos. Que en nuestra condición de demócratas privilegiamos los intereses de la Patria y la República, sobre cualquier pretensión personal por genuina que sea, por lo que respaldaremos dicho acuerdo y la palabra de nuestra Presidenta.

4. Manifiesta a través de este Acuerdo el Diputado Jorge Cálix, que: “doy un paso al costado por ahora en mis pretensiones políticas, y me comprometo a respetar este Acuerdo y atender las convocatorias a reuniones de Diputados en el Hemiciclo Legislativo. Que, por respeto al Pueblo, me sumo como un diputado del Partido Libre, para cumplir mi palabra empeñada en la campaña de apoyar nuestra Presidenta Xiomara Castro. Que de igual manera apoyaré su agenda legislativa, y anuncio para que no quede ninguna duda, que ustedes serán testigos de mi voto en cada proyecto que envíe nuestra Presidenta, haciendo valer mis convicciones y mi respeto al Partido. Asimismo, manifiesto como siempre lo he sostenido, que estoy a favor de la Refundación de Honduras, y nunca ha estado en duda mi legítima decisión de desmontar la dictadura nacionalista.”

5. Manifiesta José Manuel Zelaya Rosales, que: “En aras del interés supremo de la Patria y la unidad partidaria, vanguardia del Gobierno del Pueblo que dirige nuestra Presidenta Xiomara Castro, me comprometo a través de este Acuerdo, a restituir sus derechos como militantes, así como sus cargos dentro de las estructuras del Partido, garantizándoles el retorno a su casa política que los vio nacer, el Partido Libre, en igualdad de condiciones. “