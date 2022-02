Jorge Cálix afirma que será un “soldado más” en el Congreso Nacional

Tras la reunión que sostuvo con Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix dijo que de ahora en adelante será un soldado más en el Congreso Nacional (CN).

El acuerdo firmado entre ambas partes detalla que Cálix se hace a un lado de la presidencia del CN para mantener la paz en el país y ponerle fin a la crisis política.

Al ser consultado por periodistas dejo en claro que no tendrá ningún cargo especial, así como se rumoreó previo a dicho encuentro.

Además lea: Jorge Cálix depone su cargo y Luis Redondo es el único presidente del Congreso

“No estoy aquí por mi carrera política si no porque reconozco que hay cosas más importantes que eso. Reconozco que el país está por sobre cualquier interés personal y a la vez sé que los intereses del pueblo están encima de mis aspiraciones políticas. Lo principal es la paz de Honduras y la estabilidad del Gobierno”, dijo Cálix.

Sin embargo, mencionó que sigue creyendo que Libre debería liderar el CN, pero reconoce el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y por lo tanto la respalda.

Aseguró que no está pensando en lo que sucederá con su carrera política si no en lo que al país le conviene.

“Me sumo como un soldado más al CN por la refundación de Honduras. La presidenta me hizo un ofrecimiento para acompañarla en el Poder Ejecutivo, el cual me honra tremendamente, pero considero que no quiero aprovechar la oportunidad para negociar un cargo en beneficio personal, estoy seguro que mi voto en el CN puede ser más valioso para ella y su trabajo.

La gente votó por mí para que los representara en el hemiciclo y ahí es donde estaré siendo un diputado más”.