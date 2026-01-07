Jorge Aldana a Juan Diego Zelaya: "No me sacan si no es con votos"

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, reaccionó este miércoles a la solicitud del alcalde electo Juan Diego Zelaya, quien pidió iniciar de inmediato un proceso de transición ordenado, tras la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aldana dejó claro que no reconoce la declaratoria mientras, a su criterio, existen votos pendientes de escrutar y cuestionó la legitimidad del resultado, al asegurar que la diferencia es mínima y que aún hay actas por contar. “A nosotros no nos sacan si no es con votos. Si cuentan los votos y nosotros perdemos, lo reconocemos como demócratas, pero que no nos roben en nuestra propia cara”, afirmó el edil capitalino.

El alcalde sostuvo que su postura no responde a un interés personal por mantenerse en el cargo, sino a lo que considera una lucha contra la corrupción y la desigualdad en el país. "Esto no es una lucha por mí. Es por darle decencia, moralidad y honestidad a la política. No podemos permitir que la porquería se siga adueñando de la política y que la gente deje de ir a votar", expresó.

Cuestionamientos

Aldana insistió en que no es aceptable una declaratoria cuando, según dijo, existen miles de votos pendientes o una diferencia inferior al 0.2 %. “¿Aceptarían una declaratoria a falta de 100 mil votos por contar? ¿Aceptarían una declaratoria que se gana por menos del 0.2 % con toda la diferencia por contar?”, cuestionó. El edil capitalino aseguró que ya ha iniciado gestiones para exponer su posición ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la solicitud de una cita con la Embajada de Estados Unidos. “Estoy llevando la información donde me toque llevarla. Ya pedí cita en la embajada americana y hemos tenido comunicación con el consejero político. No tenemos nada que esconder, andamos con la frente en alto”, señaló.

Transición condicionada al conteo total