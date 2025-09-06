Jesuitas en Honduras lamentan la muerte de José María Tojeira

Tegucigalpa.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), rectorado por jesuitas, lamentó este viernes la muerte en la Ciudad de Guatemala del sacerdote español José María Tojeira, quien llegó a Centroamérica en 1969, con Honduras como su primer destino. "Desde Radio Progreso y el ERIC-SJ lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero el Padre José María 'Chema' Tojeira SJ", indicó el organismo en sus redes sociales.

"Estas obras de la Compañía de Jesús son un eco y presencia de su espíritu y sus sueños. Seguiremos fieles a lo que él inició desde la inspiración cristiana", añade el mensaje por el deceso de Tojeira, quien vivió varios años en Honduras. El ERIC recordó que Tojeira "lanzó a Radio Progreso -en la ciudad de El Progreso, norte de Honduras- a su dimensión nacional e internacional desde la opción por los pobres y la colocó en sintonía con las esperanzas y luchas de las organizaciones populares y sociales, así como con el canto popular latinoamericano". "Ideó y configuró el ERIC como un servicio de la Compañía de Jesús a la Iglesia y a la sociedad desde el análisis, la investigación, la denuncia y el acompañamiento a los pobres desde sus comunidades y sus aspiraciones", señaló el ERIC.