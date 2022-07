Por interés político querían destituir a comisionada

Esa es la principal conclusión a la que llegaron analistas consultados. “Claro que hay interés político, quienes están detrás de ese movimiento, detrás de esa presión, que no se sorprenda si las encuentra en el mismo Congreso . El Congreso hará mal ese nombramiento tiene una fecha de expiración, según la Constitución”, declaró el analista Olban Valladares.

No alcanzan votos

Otros estudiosos de la Constitución de la República señalan que la única salida legal para destituir a Blanca Izaguirre de su cargo es a través de un juicio político, que ni Redondo ni los diputados de Libre ni Partido Salvador de Honduras cuentan con la mayoría calificada para ejecutarlo.

Sobre el particular, Yury Sabas, diputado del Partido Liberal, manifestó que “no podemos decir que se eligió mal el comisionado de Derechos Humanos, cuando se eligió mal el procurador de la república. No podemos caer en ese juego porque también el procurador no es notario y la Constitución dice en el artículo 229 que necesita los mismos requisitos de un magistrado”.

Tomás Zambrano arguyó que “Libre no puede esconder el deseo de tener a alguien que sea nombrado por ellos para manipular ese proceso de la Corte”.

Declaró que “los que gobiernan quieren un comisionado a la medida de Libre de saco rojo y negro, que no estén engañando a Honduras”. Blanca Izaguirre fue juramentada en diciembre de 2020.