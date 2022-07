En Santa Lucía cobrarán en bitcóin y pagarán el impuesto sobre venta

El BTC , aunque es llamado “moneda” virtual, no es visto por los comerciantes de este municipio de Francisco Morazán como un instrumento de cambio, como el lempira o el dólar, pues no está considerado por las leyes nacionales como moneda oficial.

Hasta ahora, en Honduras no existe un marco que regule el uso de criptomonedas , sin embargo, no está prohibido su utilización como medio de pago, tampoco, como un activo virtual objeto de inversión en plataformas de compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, como Coinbase (COIN) en el Nasdaq.

Tarde o temprano tenía que llegar a Honduras la utilización del bitcóin. Nos habíamos tardado mucho en reaccionar cuando El Salvador ya se metió de lleno.

En Honduras aún estamos en pañales, y creo que las acciones que están tomando son importantes porque vienen de la empresa privada. Esto le está poniendo un ultimátum al Estado, ¿de qué manera?, deben de ponerse al tanto de esta tecnología.

El Gobierno no le está prestando la atención que se necesita; sin embargo, la empresa privada lo está haciendo. Cuando logramos entender los beneficios que tiene el bitcóin sabemos que afecta las finanzas tradicionales, ya que cuando se hacen transacciones de bitcóin se hacen de persona a persona, no necesitan intermediarios. Mientras la ley no prohíba la utilización del bitcóin no hay problema, sería un error de parte del Estado prohibirlo.

El bitcóin es descentralizado, y aunque se prohíba se pueden hacer las transacciones. Estados Unidos no prohíbe las criptomonedas, sino las regula, ahora se pagan impuestos de ganancias de criptomonedas. Honduras debe buscar la manera de adoptar esta tecnología, no podemos ser los últimos, subirnos al tren de la innovación.