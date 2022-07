“Me duele por mi familia”: acusados por supuesto desfalco en el Congreso llegan a audiencia

Un actual diputado del Congreso Nacional, varios ex congresistas por el Partido Nacional y otras personas señaladas llegaron a comparecer hoy ante un juez en la Corte Suprema de Justicia.

Los señalados por la Uferco son Alberto Chedrani Castañeda (actual diputado), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía (exdiputados).

Uno de los que al momento de ingresar a la Corte dio declaraciones fue el exdiputado Oswaldo Ramos Soto, quien mencionó que se siente apesarado por tener que ir a audiencia debido a que hubo mucha gente que lo apoyó.

“A mí me duele por mi familia, a mí me duele por los hondureños que me han apoyado. Hay que someterse a la justicia y yo siempre he predicado el respeto al estado de derecho”, manifestó el todavía miembro del Partido Nacional.

“Tengo mis argumentos y medios probatorios para evidenciar mi inocencia y dar la cara para que mi familia no sea señalada ante el pueblo hondureño”, agregó.