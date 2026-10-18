Instituto de Educación Política del PLH busca ser la “universidad del Partido”

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto de Educación Política del Partido Liberal de Honduras (PLH) avanza hacia una nueva etapa de organización académica e institucional con una propuesta que busca convertirlo en una plataforma permanente de formación, investigación, innovación y desarrollo de liderazgos dentro de la organización política. Javier Franco Núñez, director del Instituto, explicó que la visión a largo plazo es transformarlo en una especie de “universidad del Partido”. Aclaró que el concepto no se refiere a una universidad formal, sino a un espacio dedicado a la formación continua, el análisis, la generación de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades. La propuesta se estructura en siete ejes: Especialización CEO; Cursos Especializados Virtuales; Programa Abierto de Ciencias Sociales y Formación Continua; Laboratorio de Pensamiento, Investigación y Análisis; Producción Intelectual, Editorial y Comunicación; Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial; y Comunidad e Identidad.

Según Franco Núñez, las áreas funcionarán de manera articulada para superar el esquema de capacitaciones aisladas. La intención es que cada proceso formativo también genere contenidos, metodologías, investigaciones, publicaciones y redes de colaboración que puedan aprovecharse en futuras iniciativas.

Uno de los programas que desarrolla actualmente el Instituto es la Especialización en Liderazgo Político y Estrategia con Enfoque Ejecutivo CEO, una experiencia presencial y regional que se encuentra en su etapa final. El programa incluye formación política, organización territorial, comunicación, institucionalidad democrática, análisis estratégico, geopolítica y capacidades de dirección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La oferta se ampliará desde el martes 20 de octubre con el Curso Virtual Intensivo de Liderazgo y Formación Política Liberal. El programa tendrá una duración de ocho semanas, con 24 sesiones y 48 horas académicas, distribuidas en jornadas los martes, miércoles y jueves.

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