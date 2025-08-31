Honduras inicia sus fiestas patrias honrando a la Bandera Nacional

Honduras conmemora este mes los 204 años de independencia patria. Las celebraciones se desarrollan a lo largo y ancho del país con desfiles escolares, ceremonias solemnes, recorridos cívicos y actos simbólicos de profundo valor histórico.
Entre las actividades destacan los homenajes al general Francisco Morazán, la llegada y tránsito de la Antorcha Centroamericana de la Libertad, la entrega de los Pliegos de la Independencia y diversas expresiones de fervor patrio, coordinadas por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), responsable de mantener viva esta tradición nacional.
La conmemoración comenzó el domingo 31 de agosto con la incineración de la Bandera Nacional en la Plaza Central de Tegucigalpa.
Hoy, lunes 1 de septiembre, nuevas banderas comenzarán a ondear en instituciones y espacios públicos como símbolo de unidad y compromiso patriótico.
La presidenta Xiomara Castro encabezará la ceremonia del Día de la Bandera en el cerro Juana Laínez, donde entregará simbólicamente una bandera al secretario de Educación. Esta acción busca motivar a que cada centro educativo y dependencia pública realice su respectivo acto conmemorativo.
En todas las cabeceras departamentales y municipios del país se llevan a cabo estas actividades cívicas. El 7 de septiembre, en Tegucigalpa, se realizarán los desfiles de educación prebásica, con la participación de 278 centros escolares que recorrerán sus respectivos distritos.
Ese mismo día, a las 9:00 am, Honduras recibirá la Antorcha Centroamericana de la Libertad en El Amatillo, frontera con El Salvador. La antorcha recorrerá los departamentos de Valle y La Paz, llegando por la tarde a Comayagua.
La mañana del 8 de septiembre, la antorcha partirá desde Comayagua rumbo al departamento de Francisco Morazán y será recibida en Tegucigalpa a las 11:00 a.m., con un acto cívico en la Plaza Central Francisco Morazán.
El recorrido culminará el 10 de septiembre, cuando Honduras entregue la antorcha a Nicaragua en el punto fronterizo de Las Manos.
El 13 de septiembre será el turno de 287 centros de educación básica, que desfilarán en Tegucigalpa. Héctor Sabillón, coordinador del Cocip, explicó que la fecha fue reprogramada debido a su cercanía con el 15 de septiembre.
“El decreto nos manda a que desfilemos el primer y segundo domingo de septiembre, pero este año el segundo domingo cae 14 y estamos en los preparativos del 15 de septiembre. La ciudad debe estar despejada, por eso recurrimos a que esta actividad se desarrolle el 13”, señaló Sabillón.
El 14 de septiembre se rendirá homenaje a Francisco Morazán en la plaza que lleva su nombre, con ofrendas florales colocadas por instituciones educativas y gubernamentales.
El Día de la Independencia, 15 de septiembre, se celebrará con los tradicionales desfiles de centros de educación media en todo el territorio nacional.
En la capital, 78 institutos participarán, organizados en siete bloques temáticos que van desde la historia del arte hasta el papel de las mujeres y el talento nacional en la música y las artes escénicas.
“Estamos en los preparativos finales de todo lo que será la participación de estos centros educativos y toda la actividad cívica se clausura el 28 de septiembre con la llegada de los Pliegos de la Independencia”, detalló Sabillón.
El Instituto Central Vicente Cáceres cerrará la jornada como el último de los 78 institutos en desfilar.
Así, entre actos cívicos, expresiones artísticas y participación estudiantil, Honduras se apresta a vivir un septiembre cargado de simbolismo, que busca rescatar el fervor patrio y afianzar la identidad nacional.