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Imagen viral impulsa leyes para proteger a guardias de seguridad

Diputadas impulsan leyes para regular seguridad privada tras imagen viral de un guardia en condiciones precarias

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 15:45 -
  • Elvis Mendoza
Imagen viral impulsa leyes para proteger a guardias de seguridad

Hace unos días se viralizaron imágenes de un guardia de seguridad comiendo sobre una mochila colocada en la montura de su bicicleta.
Tegucigalpa, Honduras

El video de un adulto mayor que trabajaba como guardia de seguridad, almorzando de pie sobre la montura de su bicicleta frente a una farmacia, no solo se volvió viral en redes sociales, sino que impulsó iniciativas en el Congreso Nacional.

La imagen, que evidencia condiciones precarias en el sector, motivó a diputadas de distintas bancadas a presentar proyectos de ley orientados a regular a las empresas de seguridad privada y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

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Linda Donaire, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó la “Ley de Regulación y Protección Integral de las Empresas de Seguridad Privada y sus Trabajadores”. El proyecto busca no solo fortalecer el control administrativo de estas entidades, sino también garantizar derechos laborales fundamentales.

“Hemos visto cualquier cantidad de videos virales sobre las condiciones en las que se encuentran los guardias de seguridad. Hay empresas funcionando sin ningún tipo de control que garantice el respeto a los derechos laborales; muchos no tienen seguro social ni seguro de vida, a pesar de que exponen su integridad cada día”, denunció Donaire.

Actualmente, el sector de la seguridad privada en Honduras enfrenta cuestionamientos por la falta de supervisión. Según lo expuesto en la iniciativa, trabajadores, muchos provenientes del interior del país, son contratados sin capacitación previa, con salarios por debajo del mínimo y en condiciones laborales deficientes, sin espacios adecuados para ingerir alimentos o atender necesidades básicas.

La propuesta legislativa señala posibles violaciones como bajos salarios, falta de equipo adecuado y ausencia de protección para las familias en caso de fallecimiento del trabajador en el cumplimiento de sus funciones.

Donaire advirtió que algunos guardias portan armas de fuego sin capacitación previa, lo que representa un riesgo tanto para ellos como para la ciudadanía.

“Imagínense si una de estas personas pierde la vida; sus hijos y su familia quedan totalmente desprotegidos porque no hay seguros de vida. Necesitamos un censo real para saber cuántas empresas hay y supervisar que cumplan con la ley”, enfatizó.

La discusión ha generado coincidencias en el Congreso. De forma paralela, María José Sosa, diputada del Partido Nacional, presentó una iniciativa orientada a establecer condiciones mínimas de salud, higiene y seguridad laboral.

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La propuesta plantea que los contratantes, o sea las empresas, comercios o residenciales, proporcionen espacios adecuados para el descanso y la alimentación de los guardias, con el objetivo de evitar situaciones como la que evidenció la imagen viral.

Ambos proyectos se encuentran en etapa de dictamen. De aprobarse, el país contaría con un marco legal para regular la seguridad privada y establecer condiciones laborales más claras para sus trabajadores.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

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Redacción web
Elvis Mendoza

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