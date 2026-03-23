Identifican a hondureño hallado sin vida en calle de Gerona, España; su familia pide ayuda para repatriarlo

Un joven hondureño, identificado como Adrián Romero Raudales, de 32 años, fue hallado sin vida el domingo en la localidad de Olot, provincia de Gerona, Cataluña.
El hallazgo se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada. Según los reportes preliminares, una alerta ciudadana avisó a las autoridades sobre la presencia de un hombre inconsciente en una de las calles del sector. Al llegar, los cuerpos de socorro confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.
Los Mossos d'Esquadra (policía de Cataluña) confirmaron que el cuerpo de Romero Raudales presentaba diversas heridas provocadas por arma blanca. Asimismo, se comenzaron las investigaciones del crimen.
Medios locales españoles como El Caso y El Mundo informaron del suceso durante la mañana, pero no fue sino hasta horas después que se confirmó la identidad de la víctima. Se supo que el joven tenía varios años de residir en la zona donde fue atacado.
Gastos de repatriación
Hoy, el dolor de la pérdida se suma a la angustia económica. La familia de Adrián en Honduras y España ha iniciado una carrera contra el tiempo para recaudar los fondos necesarios para los actos fúnebres y el proceso de repatriación.
Para quienes deseen solidarizarse con la familia Romero, se han habilitado los siguientes canales: En España (Transferencia): ES88 2100 0008 2102 0099 6696. Bizum (España): +34 698 254 100 (a nombre de Rosibel Romero Raudales), y en Honduras (Cuenta BAC): 744360221 (a nombre de Celeste Reyes).