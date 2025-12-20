Hugo Maldonado tras revocación de visas: "El comienzo de la lista negra"

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), reaccionó este sábado de forma contundente a las recientes medidas migratorias aplicadas por Estados Unidos contra altos funcionarios hondureños, asegurando que esto es apenas el comienzo de un proceso más amplio de rendición de cuentas.
"El sismo político ha comenzado y el crujir de dientes también", expresó Maldonado a través de su cuenta en la red social X.
El defensor de derechos humanos advirtió que la lista de señalados podría extenderse: "Ayer solo fue el comienzo de la lista negra; faltan muchos diputados, altos funcionarios y militares que han atentado contra el Estado de derecho y han socavado la democracia hondureña".
Las palabras de Maldonado surgen luego de que autoridades estadounidenses confirmaran acciones restrictivas contra figuras clave de la institucionalidad hondureña, a quienes se les atribuye haber interferido en el recuento de votos del proceso electoral.
EEUU: "No se tolerarán acciones que socaven la estabilidad"
Entre los sancionados se encuentra Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, a quien la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le revocó el sistema ESTA.
Asimismo, Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), cuya visa fue cancelada bajo la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por considerar que sus actuaciones contribuyeron a "erosionar el proceso democrático"; y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a quien se le rechazó la solicitud de visa tras ser señalado por conductas calificadas como perjudiciales para la democracia hondureña.
El mensaje desde Washington ha sido directo. La CBP subrayó que las voces de los 3.4 millones de hondureños que acudieron a las urnas deben ser respetadas.
"Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región", señaló el organismo federal al justificar la medida contra Redondo por obstaculizar el conteo de votos.