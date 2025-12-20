Hugo Maldonado tras revocación de visas: "El comienzo de la lista negra"

Tegucigalpa, Honduras.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), reaccionó este sábado de forma contundente a las recientes medidas migratorias aplicadas por Estados Unidos contra altos funcionarios hondureños, asegurando que esto es apenas el comienzo de un proceso más amplio de rendición de cuentas.

"El sismo político ha comenzado y el crujir de dientes también", expresó Maldonado a través de su cuenta en la red social X.

El defensor de derechos humanos advirtió que la lista de señalados podría extenderse: "Ayer solo fue el comienzo de la lista negra; faltan muchos diputados, altos funcionarios y militares que han atentado contra el Estado de derecho y han socavado la democracia hondureña".