Tres hondureños se capacitarán en España para fortalecer inteligencia migratoria

TEGUCIGALPA

La formación permitirá que los representantes de Honduras se integren a la Red Atenas, un mecanismo regional de cooperación e intercambio de información entre países de América del Sur y otras naciones participantes, enfocado en reforzar la inteligencia migratoria y la seguridad fronteriza.

Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras, informó que tres funcionarios hondureños viajarán a España para capacitarse en la Escuela Nacional de Policía como parte del programa Eurofront, una iniciativa de cooperación internacional orientada a fortalecer la gestión integral de fronteras, la inteligencia migratoria y la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Con esta incorporación, el programa Eurofront amplía su presencia en Honduras con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades encargadas del control fronterizo y la gestión de los flujos migratorios.

Eurofront es una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con los principales hitos del programa entre 2020 y 2025, una de las acciones más relevantes fue la puesta en marcha de la Red Atenas en febrero de 2024, concebida como una plataforma de colaboración entre países para la detección de documentos fraudulentos y el intercambio de inteligencia en materia migratoria.

La estrategia también ha impulsado la incorporación de tecnología en puestos fronterizos piloto, la elaboración de perfiles de vulnerabilidad para identificar a posibles víctimas de trata de personas y la implementación de una estrategia regional con perspectiva de género en la gestión integral de fronteras.

Entre los resultados destacados figura la actualización de la guía de actuación para la detección temprana de víctimas de trata en pasos fronterizos del Mercosur, así como el desarrollo de sistemas de información y programas de capacitación para fortalecer la cooperación regional.

Asimismo, el programa promovió durante cuatro años la campaña #AlertaTrata, enfocada en la sensibilización, prevención y detección de la trata de personas en América del Sur con un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género.