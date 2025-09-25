UTH realiza conversatorio con candidatos a la alcaldía de La Ceiba

La Ceiba, Honduras

El encuentro se desarrolló con reglas claras y un programa estructurado que permitió abordar los principales retos de la ciudad: seguridad, empleo, infraestructura, turismo, transparencia y gestión del agua.

La Escuela de Postgrados de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) organizó un conversatorio con los candidatos a la alcaldía de La Ceiba, bajo el lema “La Ceiba hacia el futuro: propuestas y compromisos de los candidatos”.

Más allá de las propuestas, el evento se convirtió en una verdadera aula abierta, donde los estudiantes de postgrado pudieron escuchar, cuestionar y contrastar ideas en un ambiente académico, neutral e inclusivo.

La jornada contó con la presencia de líderes de la Iglesia católica y evangélica, quienes elevaron oraciones de reflexión, recordando que toda autoridad debe ejercerse con valores, sabiduría y compromiso de servicio al prójimo.

La Escuela de Postgrados reafirmó que la educación superior no solo forma profesionales, sino también ciudadanos conscientes, capaces de contribuir a la construcción de una democracia sólida y un futuro más justo para La Ceiba y para Honduras.