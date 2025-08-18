UTH representó a Honduras en la Ai4 2025, la cumbre mundial de inteligencia artificial

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) participó en la Ai4 2025, la cumbre más importante de inteligencia artificial en América del Norte. Este evento se celebró del 11 al 13 de agosto de 2025, con un día adicional de networking el 14, en el MGM Grand de Las Vegas. La cita reúne cada año a los principales referentes mundiales en inteligencia artificial, consolidándose como un espacio de convergencia para el conocimiento, la innovación y las alianzas estratégicas. La UTH, como institución líder en la formación tecnológica en Honduras, reafirma su compromiso con la excelencia académica y la investigación aplicada. Su presencia en este foro internacional representó una oportunidad única para potenciar las capacidades de docentes y estudiantes, al tiempo que fortalece la conexión de la universidad con las tendencias globales de transformación digital.

Ai4 2025 contó con la participación de más de 8,000 asistentes provenientes de 85 países, 600 conferencistas de renombre y 250 expositores, distribuidos en 50 pistas temáticas que abarcan múltiples industrias. Entre los nombres más destacados se encuentran Geoffrey Hinton, considerado el padre de la inteligencia artificial; Fei-Fei Li, pionera y referente mundial; Emmett Shear; Andrew Yang y Ben Lamm, quienes compartirán su visión sobre el impacto y futuro de esta tecnología. La delegación de la UTH aprovechó la ocasión para participar en conferencias magistrales, talleres técnicos, mesas redondas y sesiones sectoriales. Entre los temas clave figuran la inteligencia generativa, los agentes autónomos, la gobernanza digital, la seguridad, la salud y la manufactura. Asimismo, se exploraron tendencias emergentes en ética, políticas públicas y escalabilidad de sistemas, todo con el objetivo de llevar a Honduras al nivel de las conversaciones globales más avanzadas.