Se triplica flujo migratorio que cruza el territorio hondureño

“El río no estaba crecido, pero la corriente se las llevó. Yo me iba a deportarme de Panamá pero mi hijo me dijo que no, que siguiera para llegar a Estados Unidos. No sólo ellas murieron ahogadas, sino más personas que también querían viajar a Estados Unidos. Vienen venezolanos, haitianos, cubanos y de otros países”, dijo.

García Medina desea continuar su viaje esta semana a través de Guatemala, mas el dinero que lleva en sus bolsillos no es suficiente para pagar el autobús y comprar comida para él y su niño. Apenas cuenta con un poco más de L3,500 que ha logrado conseguir en las calles de San Pedro Sula.

“Es difícil reunir más dinero, quizás en Honduras se están cansando porque están pasando muchos venezolanos. Honduras nos ha apoyado, no puedo hablar mal de Honduras. Como en todos los países, hay personas que nos dicen ‘a ustedes los expulsó Maduro’, pero uno no hace caso. Hay hondureños que tienen familiares migrantes en Estados Unidos y ellos nos comprenden y nos apoyan”, dijo.

Con García Medina, además de sus tres hijos, viajan dos venezolanos más que portan la bandera de su país para identificarse ante posibles ciudadanos solidarios en San Pedro Sula que, para los emigrantes, es una ciudad importante “para hacer una pausa y tomar decisiones para continuar la ruta”.

García y su familia nutren la creciente corriente migratoria que cruza Honduras. Entre el 4 de agosto de 2022 y 17 de septiembre de 2023, han pasado por este país, 419,101 migrantes. De este contingente, 176,103 son de Venezuela, 71,480 de Cuba, 54,147 de Ecuador, 39,398 de Haití y el resto de Colombia, China, Senegal, Mauritania, Uzbekistán y Guinea, según información del Instituto Nacional de Migración (INM).

Mientras en los doce meses anteriores, comprendidos entre el primero de agosto de 2021 y 16 de septiembre de 2022, circularon 109,858 extranjeros: 51,846 cubanos, 30,711 venezolanos y el resto de otros países. La cantidad de emigrantes que cruzan Honduras creció 282% entre los dos ciclos anuales comparados.