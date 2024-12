Salvador Nasralla: Luis Redondo le falló a Dios

El exdesignado presidencial minimizó el liderazgo del titular del Poder Legislativo en Cortés y aseguró que no obtendrá la cantidad de votos necesaria en su pretensión por reelegirse, ya que su apoyo está por los suelos.

“Le tengo mucho cariño a su esposa Marisela, aunque no sé si todavía es su esposa”, aseveró. El pasado fin de semana, Redondo tildó de cobarde y traidor a Nasralla.

Sobre ese particular, el precandidato presidencial del movimiento Vamos Honduras expresó: “Si el cardenal (Óscar Andrés Rodríguez) dijera algo malo de mí, me preocuparía; si una persona importante que no anduviera violando mujeres y no tuviera hijos desperdigados me preocuparía”.

Nasralla cuestionó que la política en Honduras está totalmente contaminada, en vista de que “unos son primos de narcos, otros son hijos de capos y casi todos tienen vínculos de una u otra manera”.