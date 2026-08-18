Salud vigila a tío y abuela de bebé de seis meses confirmado con sarampión

Tegucigalpa, Honduras

Se trata del tío y la abuela del pequeño, quienes son monitoreados por la Secretaría de Salud (Sesal) como parte del seguimiento epidemiológico establecido tras la confirmación del contagio registrado a inicios de agosto en el departamento de Cortés.

Dos familiares del bebé de seis meses que fue confirmado con sarampión en Honduras permanecen bajo vigilancia de las autoridades sanitarias, debido al contacto que mantuvieron con el menor antes y después de que fuera diagnosticado.

Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que el seguimiento no se limita a estos dos familiares, ya que las autoridades mantienen bajo observación a los contactos directos e indirectos del menor hasta completar el período establecido en los protocolos sanitarios.

“Seguimos en vigilancia hasta cumplir los 30 días del resto de los contactos directos e indirectos de este último caso reportado en el departamento de Cortés”, explicó la funcionaria.

El caso del bebé forma parte de los 13 contagios de sarampión confirmados hasta ahora en Honduras, mientras que el sistema de vigilancia epidemiológica ha identificado 476 casos sospechosos de la enfermedad.

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De los contagios confirmados, seis son considerados casos importados, debido a que las personas adquirieron el virus durante viajes a otros países, entre ellos Guatemala, donde se registra una mayor circulación de la enfermedad.

Los otros siete casos corresponden a transmisión local o autóctona y se concentran principalmente en los departamentos de Cortés e Islas de la Bahía, de acuerdo con el seguimiento realizado por las autoridades de Salud.

Ante la presencia de los casos, la Sesal mantiene activos los cercos epidemiológicos en los lugares donde se han detectado personas contagiadas, con el propósito de identificar oportunamente a quienes pudieron haber tenido contacto con los pacientes.

Otra de las medidas implementadas es la llamada vacunación cero, dirigida a niños de entre seis y 11 meses de edad. Posteriormente, los menores deben continuar con las dosis contempladas en el esquema nacional, aplicadas a los 12 y 18 meses.

García advirtió que Honduras todavía se encuentra por debajo del nivel de vacunación recomendado para garantizar una protección adecuada de la población. La cobertura actual ronda el 70%, cuando el objetivo es alcanzar al menos un 95%.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que revisen las tarjetas de vacunación de sus hijos y completen las dosis pendientes, debido a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la inmunización.

El esquema nacional contempla 24 vacunas que protegen contra 27 enfermedades prevenibles, las cuales son proporcionadas gratuitamente a la población en más de 1,800 establecimientos de salud a nivel nacional.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a permanecer atenta ante posibles síntomas y a facilitar el seguimiento de los equipos sanitarios cuando se identifique algún contacto relacionado con los casos confirmados.