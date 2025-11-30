Romeo Vásquez a"Mel" Zelaya: “Nos vemos pronto, el poder es efímero"

Tegucigalpa, Honduras

El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, lanzó este domingo un mensaje directo al expresidente Manuel Zelaya Rosales, afirmando que “el poder es efímero” y que el pueblo hondureño manifestó su rechazo en las urnas a que continúe influyendo en el Gobierno.

A través de su cuenta de X, Vásquez Velásquez escribió: “Mel, nos vemos pronto. El poder es efímero... y el pueblo ya te dejó claro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidencial”. El dirigente político sostuvo que Honduras “no se arrodilla ante ambiciones personales” y que “la patria se respeta”.