Romeo Vásquez a"Mel" Zelaya: “Nos vemos pronto, el poder es efímero"

Romeo Vásquez, a través de su cuenta de X, también le dijo: "el pueblo ya te dejó claro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidencial”

Tegucigalpa, Honduras

El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, lanzó este domingo un mensaje directo al expresidente Manuel Zelaya Rosales, afirmando que “el poder es efímero” y que el pueblo hondureño manifestó su rechazo en las urnas a que continúe influyendo en el Gobierno.

A través de su cuenta de X, Vásquez Velásquez escribió: “Mel, nos vemos pronto. El poder es efímero... y el pueblo ya te dejó claro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidencial”. El dirigente político sostuvo que Honduras “no se arrodilla ante ambiciones personales” y que “la patria se respeta”.

El mensaje surge en medio del ambiente de tensión política generado por el escrutinio de las elecciones generales, en las que el Partido Libertad y Refundación (Libre), del cual Zelaya es coordinador general, y está siendo relegado en el tercer lugar de las fuerzas políticas.

Las declaraciones de Vásquez Velásquez se suman a otras reacciones de figuras políticas que han cuestionado la influencia del expresidente Zelaya dentro del oficialismo, especialmente durante el proceso electoral y la campaña del oficialismo.

Hasta el momento, Manuel Zelaya no ha respondido públicamente al mensaje del exjefe castrense.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

