Renuncia directora del Dinaf tras filtración de polémicos audios

Dulce María Villanueva, directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), renunció a su cargo en la entidad este viernes.

La hasta entonces funcionaria atravesó durante las últimas semanas polémicas por supuestos audios en los que solicitaba coimas y exigía cuotas de L2,000 hasta L.5,000 a todos los mandos intermedios del Dinaf.

“Que les quede claro a todos en este Dinaf, a mí no me importa si está buena o mala la institución. Ustedes están aquí por política y si ella lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política. Si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro. No importa, cualquier persona, con tal que lo quieran poner... esto es político, entiendan”, dice, supuestamente, Villanueva en uno de los audios filtrados.

Además, en otra grabación se le escucha decir “le voy aumentar quince para que me de cinco”.

Se desconoce si el Ministerio Público investigará las denuncias en contra de la exfuncionaria.