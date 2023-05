“Te voy a aumentar quince para que me des cinco”: Los supuestos audios por los que renunció la directora del Dinaf

“Yo ya hablé con Roxana, sobre que si me puede ayudar con 5,000 lempiras, igual se los voy a pedir a Castillo; porque la verdad es que en mi casa no pueden seguir así, o sea, que todos estén bien y yo toda ajustada en mi casa”, se logra escuchar..

“Que les quede claro a todos en este Dinaf, a mí no me importa si está buena o mala la institución. Ustedes están aquí por política y si ella lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política. Si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro. No importa, cualquier persona, con tal que lo quieran poner... esto es político, entiendan”, dice, supuestamente, Villanueva en uno de los audios filtrados.

En la grabación se reitera: “Yo ya le dije a Roxana, pero no sé si ella está de acuerdo y si no pues, ni modo”. En la conversación interviene una dama que estaba en la plática y le dice a la abogada Villanueva: “Yo le dije a ella (a Roxana): yo la puedo apoyar, ayudarla, pero si yo te voy a decir que no podés decir que yo estoy bien en mi casa porque recordá que en la casa sólo yo estoy trabajando. Sí te los voy a dar”.

Agrega: “Eso no es problema mío, yo no tengo por qué cargar sí ella está mal en su casa, yo sí porque yo soy la que estoy proveyendo los empleos, pero ella (Roxana) no me está proveyendo empleo a mí”. Con los ánimos ya un poco caldeados, la titular del Dinaf le dice a su compañera Francibel: “Yo no puedo tener más problemas, Francibel. Lo que pasa que él (no se sabe quién...) no entiende lo que yo estoy sufriendo; que Carlos Zelaya, que ‘Mel’ me estén diciendo que porqué este muchacho no lo atiendo”.

La semana anterior Dulce Villanueva protagonizó junto a varios de sus empleados un zafarrancho en un canal de televisión, al pedir un derecho a réplica al periodista César Silva.

Ha trascendido su renuncia, sin embargo, esto no ha sido oficializado por el gobierno.

Este es el segundo escándalo del actual Gobierno en menos de diez días. La semana anterior Tirso Ulloa, secretario del Instituto de la Propiedad (IP) , se vio envuelto en un escándalo sexual tras filtrarse conversaciones pidiendo favores sexuales.