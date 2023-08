PSH presentará nómina fiscal que apoyará el PL y el PN

Asimismo solicitó seguridad para salvaguardar la integridad física tanto de los diputados propietarios y suplentes, debido a que algunas de las congresistas sufrieron insultos al momento de ingresar al Hemiciclo.

El diputado Carlos Umaña informó desde horas de la mañana la postura de su bancada en relación a la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.

“Es lo que va a apoyar el partido a la espera de lograr un consenso con el Partido Liberal”, anunció el también profesional de la salud.

Sin embargo, a criterio del parlamentario por el departamento de Cortés, no se tienen los consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público a pesar que se presenten las diferentes mociones nominativas.

“No va a haber elección hoy elección del fiscal, Libre no acepta, pero tenemos el deber constitucional de presentar las mociones, ellos van a presentar una, no va a alcanzar los votos, nosotros otra, no va a alcanzar los votos”, consideró Umaña.