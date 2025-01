En riesgo programa de trabajo en el extranjero con Estados Unidos

Los requisitos básicos para aplicar a estas plazas es ser hondureño y residir en territorio nacional, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, no tener antecedentes migratorios, no tener antecedentes penales ni policiales, tener buena condición física y tener experiencia comprobable en el área que aplica.

Rivera explica que el programa no está teniendo los resultados que antes, siendo cada vez menos, las contrataciones de hondureños para trabajar en países como Estados Unidos, España, Canadá y México.

“Es mucho menos, la realidad es que relaciones con este gobierno no han sido las mejores, han publicado plazas, pero no como años anteriores, casi no han mandado gente”, señaló.

Aunque cientos de hondureños aplican, uno de los requisitos básicos es que deben comprobar su experiencia en el área en la que quieren trabajar, pero muchos no pueden hacerlo.