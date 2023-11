EE UU ofrece más de 120,000 visas de trabajo temporal

Con el programa de visas H-2B, las empresas de Estados Unidos pueden traer; por ejemplo, desde Honduras o cualquier país de Centroamérica trabajadores que quieran laborar temporalmente en áreas no relacionadas con la agricultura.

Mientras miles de personas venden lo poco que tienen, se endeudan para pagar un coyote o simplemente hacen maletas y viajan a Estados Unidos arriesgando la vida, otros logran una visa de empleo temporal y viajan en avión a este país, que necesita trabajadores extranjeros que realicen tareas que no desean hacer los nacionales.

De este programa se ha beneficiado el salvadoreño Rudy Azmitia, de 45 años, quien, después de haber leído en un periódico de su país sobre estas visas, decidió aplicar a una de ellas y ahora se encuentra trabajando en la compañía Prime Landscape Services, que se dedica al paisajismo en Dallas, Texas.

“Yo me dedicaba a la agricultura en El Salvador, algo que no da muchas ganancias. Un día vi en el periódico lo de las visas y fui al Ministerio del Trabajo y participé en este programa de las visas. Cuando me la dieron, salí de El Salvador en avión directamente a trabajar a esta empresa”, relató Azmitia, padre de cinco hijos.