Piden fondos para las FF AA

Tegucigalpa

Como un acto abusivo calificaron el aumento al presupuesto de la Secretaría de Defensa destinado para el resguardo y traslado de las urnas en las elecciones de 2025.

Sin haber sido consensuado con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional, presentó el martes el proyecto para asignar a Defensa un presupuesto de L276.9 millones, situación que desde varios sectores solo genera desconfianza.

“Las Fuerzas Armadas no lo han discutido con el Consejo Electoral y tienen que hacerlo, ya que son los que dirigen todo lo que tenga que ver con las elecciones, y eso es un mandato constitucional”, explicó Germán Lobo, exconsejero del CNE. “Ese presupuesto está demasiado elevado porque estábamos revisando el de 2021 y este se va arriba del 100%. En 2021 se aprobaron L122 millones para las primarias y las generales. No se puede hacer de manera bilateral, como lo han presentado, y me extraña. Eso es lo que genera suspicacia, ya que la ministra (Rixi Moncada) fue parte del CNE”.

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, exhortó al CNE a llamar a una reunión a las Fuerzas Armadas sin la presencia de la precandidata de Libre y ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien, aseguró, tiene conflictos de intereses. “Para definir el presupuesto especial a asignarse a las Fuerzas Armadas para las actividades que deban hacer durante el proceso electoral bajo la dirección del CNE”.

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, denunció que, a través de la aprobación del presupuesto, el Partido Libertad y Refundación (Libre) busca controlar el manejo de las elecciones. “Están violando la Constitución con esta propuesta”.