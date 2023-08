Xiomara Castro ordena a ministros no hablar de los últimos 12 años

El funcionario reveló que la orden de la mandataria hacia los ministros es no quejarse y tampoco poner excusas, por el contrario, buscar soluciones a los problemas heredados.

La presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenó a su gabinete de Gobierno no volver a referirse a los últimos 12 años en los que gobernó el Partido Nacional (PNH).

“Yo no me refiero jamás a lo que nos dejaron porque la presidenta Castro no nos mandó a estar llorando por el pasado, nos mandó a resolver problemas. Nuestra línea discursiva es resolver los problemas”, concluyó.

Pese a la orden, la gobernante, en varias ocasiones, se ha referido a las gestiones de los expresidentes nacionalistas Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Incluso, el pasado lunes, durante la inauguración de una cancha multiusos en el municipio de Juticalpa, en Olancho, la titular del Ejecutivo habló sobre lo heredado por dichas administraciones.