Oposición reconoce que hay presiones para elegir fiscal general

Agregó: “Se tendría que terminar el proceso y si lo terminamos (antes del 1 de septiembre), habrá fiscal nuevo, pero sinceramente no creemos que haya elección, provocando que Chinchilla siga un tiempo más”.

El diputado nacionalista Erasmo Portillo dijo: “Libre ya tiene los tres poderes del Estado y no ha hecho nada, Honduras es un país que no tiene rumbo. Libre no merece tener un fiscal general que atienda sus interés”.

No obstante, desde la oposición del PN llamaron al respetar la Constitución eligiendo entre la nómina de candidatos enviada por la extinta Junta Proponente.