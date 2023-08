Por irregularidades en el Congreso Nacional dudan de la legalidad de leyes

Hay leyes o iniciativas que no han contado con los votos necesarios y han violentado de manera recurrente las normas parlamentarias, hasta lo dispuesto por la Constitución.

- 2 de agosto 2023. Fondo . El CN derogó el decreto 116-2019 por mayoría simple; no obstante, juristas consideran que debía ser aprobada por 86 votos, y al no seguir el procedimiento se deja una puerta abierta para interposición de recurso en la Corte Suprema.

- 23 de marzo 2023. Ley . Como una promesa cumplida, el CN derogó la cuestionada Ley de Secretos; no obstante, pese a su eliminación no fue desclasificada la información sobre el manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad.

- 3 de febrero 2022. Procurador . A seis meses de vacar en su cargo, el CN removió a la exprocuradora María Estela Cardona, eligiendo con mayoría simple (65 votos) y no calificada (86 votos) al titular de la PGR, quien además no cumple con los requisitos para el cargo.

Más reciente está el caso de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento ( CAF ) -cuya acta no fue ratificada en la sesión, pero siempre se publicó en La Gaceta- y la derogación del Fondo Departamental, que debía contar, aseguran abogados constitucionalistas, con la mayoría calificada.

Se suma el nombramiento de procurador general, que no reunía los requisitos, y la derogación de la Ley de Secretos, contenida en el decreto 418-2013.

“Lo que está sucediendo en el Poder Legislativo es la consecución de su origen, es un rosario de inconstitucionalidad de interpretación al margen de la Constitución, es un desconocimiento absoluto, no porque no tengan el conocimiento, sino porque no les importa respetar la Constitución”, aseveró el abogado constitucionalista Oliver Erazó.

Advirtió: “El tema es que se ha mal acostumbrado a la junta directiva a no tener los votos y a ejercer el poder al uso de la fuerza y la imposición coactiva. En este momento, el Estado constitucional democrático de derecho está en una crisis agonizando por el maltrato, ultraje, usurpación del poder y de los actos regidos contra la Constitución que está cometiendo la clase política en el poder”.

El excongresista y jurista Raúl Pineda es del criterio que “seguimos con diputados que van a hacer populismo, que van a usar discursos de barricada en temas que son eminentemente técnicos, por eso se equivocan en la jerarquía de una ley secundaria, de un tratado o la Constitución y generan conflictos que al final tendrán que ser resueltos por la Sala de lo Constitucional”.

Pineda señaló que, además de las dudas que generan ciertas acciones cometidas por el CN al obviar procedimientos, el parlamento debe buscar asesoría especializada debido a que hay pobre producción en materia legislativa.