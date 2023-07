“Mel” Zelaya asegura que la Cicih “viene y nadie la detiene”

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras (2006-2009), mediante sus redes sociales se refirió este jueves respecto a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción (Cicih).

El exmandatario respondió a una publicación del canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, quien salió al paso ante las especulaciones sobre la salida repentina de la misión de expertos de las Naciones Unidas (ONU).

“Estimado, canciller; las explicaciones, tus enemigos no las creen y tus amigos no las necesitan. La Cicih viene, a pesar que la oligarquía y sus voceros le temen y no la quieren”, escribió Zelaya, quien en las últimas horas viajó a Venezuela para celebrar el natalicio de Hugo Chávez.