“Mel” desmiente que esté detrás de exclusión de Luis Javier Santos

Asimismo, el expresidente Zelaya manifestó que no tiene ninguna queja en contra del abogado Luis Javier Santos, al tiempo que le pidió al fiscal de la Uferco que no se deje manipular por sectores de oposición.

Hace algunos días, Luis Javier Santos denunció que un político estaría detrás de su exclusión del proceso para ser fiscal general del Ministerio Público.

“Personas que saben de reuniones habían confesado que no me querían los políticos y en especial un político el que dijo que me deberían de sacar del proceso”, denunció Santos.