Diputada Ligia Ramos renuncia a bancada del PSH

Agradeció al PSH por impulsarla como congresista y subrayó que no comparte las últimas posturas de ese partido al unirse a protestas con miembros del Partido Nacional y otras fuerzas opositoras.

Ligia Ramos, diputada del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Salvador de Honduras (PSH), anunció este martes que ya no será más miembro de la bancada de esa entidad política.

Abogado Jhosy Toscano, jefe de Bancada en el Congreso Nacional de la República Partido Salvador de Honduras -

PSH​​​​Abog. Toscano; por medio del presente deseo dirigirme con el respeto debido a su persona y la figura que representa dentro del Congreso Nacional de la República como Jefe de Bancada.

Cuando fui electa por parte del pueblo hondureño, en especial por el departamento de Francisco Morazán como diputada propietaria, me comprometí a trabajar dentro del espacio legislativo por una lucha contra la corrupción frontal, procesos legislativos enmarcados en la ley y sobre todo un trabajo que beneficie a la ciudadanía, tal y como lo he realizado hasta el día de hoy.

Debo reconocer el espacio y la apertura que el PSH tuvo conmigo, abriéndome las puertas a una candidatura y permitiéndome por dos años representar los más altos intereses de nuestra patria, entiendo como profesional y política que soy qué; existen coyunturas que obligan a que las decisiones políticas se enmarquen en ellas, las que he tratado de respetar aun y cuando de manera privada e incluso publica he definido mis posturas ante ellas.

Es por esto, por lo que; me veo en la obligación de notificar de forma oficial que he tomado la decisión política y personal de no continuar formando parte de la bancada del PSH en calidad de miembro y diputada, considero que es un momento oportuno para buscar participar dentro del Congreso Nacional con independencia, libertad y sobre todo pensado conforme a mis valores.

Mi decisión de retirarme de la bancada y convertirme en una diputada independiente se sustenta en qué; desde mi visión política, personal y profesional, no puedo seguir acompañando procesos de los cuales no estoy de acuerdo, también mencionar que no es una decisión enmarcada en afiliaciones a otros partidos o ideologías políticas, pues también, considero que estas hacen mucho daño al país y la sociedad, sembrando división y polarización.

A partir del día de hoy, ante usted y el PSH me declaro Diputada independiente, agradeciendo al PSH por haberme brindado la oportunidad de acceder a este cargo, abriéndome un espacio en sus planillas electorales, pero es momento en el que continuaré mi lucha desde otra visión política más afín a mis valores y pensamiento.

Por lo tanto, hago mi formal notificación, la cual es voluntaria e irreversible ante usted, el Partido Salvador de Honduras y el pueblo hondureño.