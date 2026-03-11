Policías realizan jornada de oración para fortalecer valores y el servicio a la ciudadanía

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de fortalecer los valores espirituales y reafirmar el compromiso de servicio hacia la ciudadanía, miembros de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) realizaron una jornada de oración en sus instalaciones ubicadas en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula.

La actividad reunió a funcionarios policiales de diferentes dependencias, entre ellas la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y personal de la DNVT, así como colaboradores administrativos de la Regional N.° 2 “Ballena”.

Durante el encuentro, los participantes compartieron un momento de reflexión y fe orientado a fortalecer los principios que guían la labor policial.

Según se destacó, este tipo de espacios buscan promover la unión, el respeto y la vocación de servicio dentro de la institución, recordando la importancia de ejercer la función policial con responsabilidad y compromiso hacia la población.

Asimismo, la actividad permitió reforzar la fe y los valores institucionales entre los agentes, destacando la relevancia del fortalecimiento espiritual como parte integral del crecimiento personal y profesional de quienes forman parte de la institución.