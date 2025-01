Palmerola cerraría en un año si Xiomara Castro concreta amenaza

Los tratados pasan en ciertos casos al Congreso, ya para la denuncia la mayoría no tiene que ir.

Por lo que si la amenaza de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de expulsar de la base militar de Honduras José Enrique Soto Cano -Palmerola - a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo) se convierte en una realidad, no necesitará aprobación de nadie más. Lo que sí es que sus declaraciones han levantado una ola de mensajes, en su mayoría de repudio debido a que debilitan las relaciones que Honduras y Estados Unidos han mantenido durante varias décadas.

A juicio del canciller Enrique Reina no se necesita del Congreso Nacional para terminar el convenio “la letra del tratado es lo que dice expresamente, dice que cualquiera de las partes denunciará a la otra, la denuncia en un término de tanto tiempo, entonces, eso no dice que tiene que volver al Congreso, yo creo que es querer manipular de que pudieran utilizarlo políticamente”. De forma contundente sostuvo que “la Constitución no dice absolutamente nada” sobre la obligación del Ejecutivo de someter esta decisión a la deliberación del Legislativo.