“Con malos tratos me pidieron: ‘Deje de venir, no podemos atenderlo’”

Tegucigalpa

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sigue en medio de las críticas por la falta de medicamentos y los problemas persistentes con el software para programar citas.

Ayer se reanudaron las atenciones y fue una jornada caótica para los derechohabientes.

Carlos Estrada, un afiliado del IHSS, expresó su indignación mientras mostraba su receta médica sin surtir. Con visibles signos de pérdida de peso, comentó: “Con malos tratos me pidieron que no volviera a consulta. ‘Deje de venir, no podemos atenderlo’, me dijeron. Pero, dígame, ¿cómo no voy a venir si he bajado de 180 a 120 libras? Son unos charlatanes; no han hecho nada por el pueblo enfermo”. Los pacientes con enfermedades crónicas, como la artritis, llevan más de seis meses esperando medicamentos esenciales.