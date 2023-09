MP opera con normalidad a la espera de elección de nuevos fiscales

En sus palabras, “una institución no puede quedar acéfala, hasta donde sé, ni el fiscal general ni yo hemos presentado nuestra renuncia y debemos cumplir con lo que manda la ley”.

El mandato de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián como cabezas de la Fiscalía General legalmente expiró a medianoche del pasado jueves, pero ninguno de ellos presentó su renuncia formal hasta entonces. Horas antes de que terminara su período, Sibrián declaró públicamente su intención de no dejar su cargo hasta que los congresistas eligieran nuevas autoridades.

A pesar de la incertidumbre política, las labores del Ministerio Público continúan sin interrupciones. Un fiscal confió a este medio de comunicación que hasta el momento no han recibido ningún oficio interno que indique quién exactamente está a cargo, por lo que todos están a la expectativa.

De lo contrario, enfatizó en la misiva, buscaría garantías para asumir de manera pacífica como alto funcionario en proceso de vacancia del cargo para el que fue elegido, hasta que pueda presentar su informe a la autoridad que deba sustituirlo en el cargo de fiscal adjunto. La negativa a presentar renuncia por escrito antes del 31 de agosto no es posible, ya que es el plazo legal establecido.

Desde ayer, Óscar Chinchilla no ha comparecido presencialmente en el Ministerio Público, a diferencia de Daniel Sibrián, pero no se ha confirmado que el primero haya declinado seguir en su cargo.

El abogado Alceste Menardi argumentó que las actuales autoridades deben continuar en sus puestos hasta que se elijan a los nuevos titulares, basándose en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

El académico en la zona norte señaló que no hay una pérdida de legitimidad por parte de Chinchilla y Sibrián, ya que el proceso de elección de magistrados electos en febrero de este año siguió el mismo esquema: el plazo de las autoridades anteriores venció, y ellos continuaron en sus funciones hasta que se nombraron las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin caer en un vicio legal.

Menardi cree que el problema radica en los intereses políticos en juego y en el intento de garantizar la inmunidad.

Además, cuestionó la capacidad de la Uferco para dirigir a las demás fiscalías, al aducir que no están en la facultad legal de hacerlo. En tanto, el abogado y analista Leonel Núñez respalda la postura legal de que los fiscales anteriores deben mantenerse en sus cargos, al citar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

“Todo ha seguido normal, llegué hoy (ayer) a los juzgados de lo penal y los fiscales siguen trabajando, continúan realizando las audiencias y juicios, el Ministerio Público no ha perdido acción penal”, ejemplificó el profesional durante la entrevista.

Núñez enfatizó que Chinchilla estaría cometiendo un delito de abandono de puesto si se ausenta por más de 15 días o no cumple con sus responsabilidades en el Ministerio Público; sin embargo, subrayó que Chinchilla puede realizar su trabajo desde cualquier lugar y no necesariamente desde su oficina, por lo que una ausencia no significa necesariamente que rehusó a continuar en el puesto.

Pueden declinar

El exjuez y litigante capitalino Félix Ávila defiende el derecho de Chinchilla y Sibrián a una posibilidad de declinar a sus cargos debido al fin de su mandato.

Según Ávila, la regla que sanciona a funcionarios que abandonan sus puestos sin renunciar no se aplica en este caso, ya que su mandato ha terminado.

Ávila dijo que los diputados lo que hicieron realmente fue mencionar a Uferco para transmitir tranquilidad a la población porque saben que es su deber elegir. Mientras tanto, las autoridades anteriores, a su criterio, deben seguir desempeñando sus funciones en el entidad encargada de impartir justicia.llamados.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como parte de la sociedad civil, instó a todos los miembros del Ministerio Público a continuar trabajando en defensa de los derechos e intereses del país y a garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

La ASJ exigió que los diputados cumplan con su obligación legal y moral de respetar la institucionalidad y las leyes.

En tanto, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, recordó que la elección adquiere una “trascendencia crucial” por la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en el país que, en caso de omitirlas, el Estado incurriría en responsabilidad internacional.

“Llevar a cabo estas designaciones conlleva la responsabilidad estatal, atribuida al Ministerio Público, de iniciar diligencias investigativas inmediatas, a fin de evitar la pérdida de pruebas. Estas deben realizarse en un plazo razonable y con un enfoque propositivo”, apuntó.

Izaguirre advirtió que la Corte Interamericana ha sentenciado que la falta de prontitud en el inicio de investigaciones obstaculiza elementos esenciales como la adecuada preservación y recolección de pruebas, así como la identificación de testigos presenciales.

Hizo un llamado a diputados a actuar con integridad y en consonancia con los principios democráticos. Los nuevos jefes del Ministerio Público son elegidos por al menos 86 de los 128 diputados que integran el Congreso. Se esperaba que a partir del 1 de septiembre asumieran los cargos por un período de cinco años.