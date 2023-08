Más de 22,000 hondureños solicitan refugio en México

Cifras de Comar indican que entre 2013 y 2023, el gobierno mexicano resolvió más de 64,000 casos, de estos, alrededor de 12,000 recibieron una respuesta negativa, pero obtuvieron la constancia de haber presentado la solicitud la cual la utilizaron para cruzar México.

Por otro lado, México es el país que más hondureños deporta, entre 2014 y julio de 2023, ha retornado a más de 321,000, la mayoría ha llegado al Centro de Atención al Migrante Retornado (Camr) de Omoa (186,574) y a San Pedro Sula: Centro Eden (88,367), Camr (33,303), aduana La Mesa (9,842), Ramón Villeda Morales (621). En menor número a Tegucigalpa y puntos fronterizos.

Estela Almendares, 59 años, madre de cuatro hijos todos mayores de edad, le dijo recientemente a Diario LA PRENSA que solicitará refugio en México “en estos días para después, si se puede, continuar el camino hacia adelante”.

“Yo tuve que salir de Choloma por la extorsión. Tenía miedo a que me matará porque me estaban extorsionando. Dejé todo abandonado, hasta la casa y todos mis bienes. No pensaba salir ya mayor de mi país, me sentí en la obligación por el problema con las maras”, dijo.

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a causa de los fenómenos naturales de alto poder destructivo, violencia y pobreza, Honduras es uno de los países del mundo que más desplazamientos internos de personas y emigración registra.

De acuerdo con el Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2022, publicado en abril, “el reciente aumento de las llegadas irregulares a los Estados Unidos de América desde los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) también ha sido atribuido en gran medida al alto grado de inseguridad y los niveles sin precedentes de violencia creados por las bandas y otras organizaciones delictivas”.

Los hondureños no solamente han buscado condición de refugio en México por protección o para continuar hacia Estados Unidos, sino en otros países, como los del continente Europeo.

Entre 2021 y 2022, 79,700 personas de Honduras solicitaron asilo en diferentes partes del mundo. De esta manera, la nacionalidad hondureña se ubicó entre las 10 (junto con Venezuela, Afganistán, Ucrania, Siria) que más ayuda solicitan, según el informe Tendencias Globales y Desplazamiento Forzado Acnur.