Migración certifica a personal para reforzar controles y detección de documentos falsos

Tegucigalpa, Honduras

La formación se desarrolló entre el 1 y el 5 de junio y estuvo enfocada en procedimientos jurídicos, técnicos y de seguridad vinculados a la gestión migratoria.

Más de una semana de capacitación especializada culminó este jueves con la certificación de personal operativo y administrativo del Instituto Nacional de Migración (INM) , como parte de un proceso orientado a fortalecer los controles en las fronteras del país y mejorar la atención en los servicios migratorios.

En la jornada participaron especialistas del Ministerio Público, Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades migratorias, los participantes recibieron capacitación en áreas como ciberseguridad, análisis forense documental, respuesta a alertas internacionales y detección de pasaportes y visas fraudulentas.

Asimismo, el programa incluyó contenidos relacionados con la identificación y atención de delitos asociados al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, fenómenos que representan desafíos constantes para las instituciones encargadas del control migratorio en la región.

Durante el acto de clausura, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero, destacó la importancia de la labor que desempeña el personal en las delegaciones terrestres, aéreas y marítimas del país, especialmente en tareas relacionadas con la seguridad fronteriza y la verificación de documentos.

Al finalizar la capacitación, los participantes recibieron diplomas de acreditación que certifican los conocimientos adquiridos durante el seminario.

Las autoridades señalaron que este tipo de procesos busca fortalecer las capacidades técnicas del personal ante el incremento de los flujos migratorios y las nuevas modalidades utilizadas por redes dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.