Menores de un año, afectados con ITS en Honduras

En los últimos 12 años unos 712 menores de un año nacieron con una ITS, sin embargo, el 42% contrajo sífilis y el 10% VIH.

Las ITS se transmiten de madre a hijo en el parto.
TEGUCIGALPA

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) no son exclusivas de jóvenes y adultos. Según cifras de la Secretaría de Salud, entre 2013 y abril de 2025 un total de 712 bebés de apenas un año nacieron con alguna ITS en Honduras.

De ellos, el 42% (302 casos) contrajeron sífilis, mientras que 73 fueron diagnosticados con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 36 con mononucleosis.

El promedio anual es de 55 niños afectados, con picos en 2018 y 2023, cuando se reportaron 74 y 77 casos. Francisco Morazán, Cortés y Atlántida concentran el 43% de los diagnósticos, y en 141 municipios del país se ha registrado al menos un nacimiento con estas infecciones.

El urólogo Harvey Medrano explicó que la sífilis neonatal se transmite durante el parto y puede comprometer la salud del bebé, provocando incluso daños neurológicos si evoluciona a neurosífilis.

La ginecóloga Ana Bessy Torres agregó que también puede causar afectaciones hepáticas, cardíacas e incluso la muerte.

En el caso del VIH, advirtió que el virus compromete el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a otras enfermedades.

