En medio de la crisis por citas, director del IHSS le sube L64,152 a su salario

Tegucigalpa

En medio de la crisis que azota al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por la falta de especialistas para atender a miles de derechohabientes, el director Gaspar Rodríguez reporta un aumento salarial de 41%.

Según los datos oficiales del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el funcionario se incrementó 64,152.7 lempiras, ganando a partir de agosto pasado 220,446.7 lempiras.

Anteriormente, desde diciembre de 2022, el galeno devengaba un salario de 156,293.9 lempiras.

El significativo incremento ha despertado críticas en los diferentes sectores del país, ya que el mismo Rodríguez también había informado hace 15 días que se les aumentó 10 mil lempiras a los miembros de la junta directiva del IHSS por cada sesión que realizan.

Asimismo, es criticado por la precariedad que se ha visto últimamente en el Seguro Social con las salas de emergencias llenas y largas filas de pacientes en busca de citas médicas y de medicamentos.

El aumento de casi cinco salarios mínimos es catalogado como una “grosería” por los derechohabientes que se quejan porque no les están brindando atención de calidad cuando ellos realmente están pagando.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Helga Codina, dijo que es terrible lo que está ocurriendo en el IHSS desde que no hay ni para medicamentos. “Los pacientes tienen que comprar medicamentos porque no está abastecido desde el año pasado... De verdad que esto es crítico y no le ponen atención”, lamentó.

Hace solo unas semanas, los pacientes renales se quejaban por una deficiente atención.

En tanto, la infraestructura de centros asistenciales como el Hospital del Norte se cae a pedazos y las salas con mayoría de pacientes carecen de aire acondicionado.