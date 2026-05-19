Honduras mantiene vigilancia epidemiológica ante el riesgo de importación de sarampión

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras afirmaron este martes que el país se mantiene en "vigilancia epidemiológica" en todas sus fronteras ante el riesgo de importación de sarampión por los brotes activos en la región, especialmente en Guatemala, aunque hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso.

"En Honduras no se registran casos de sarampión", pero debido a la alerta emitida tras el brote reportado en Guatemala se ha implementado una "vigilancia epidemiológica activa y permanente en todo el territorio", indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Guatemala contabiliza dos muertes de niños a causa del sarampión, una enfermedad que este año ha provocado el contagio de casi 3.600 personas, según cifras oficiales.

Por su parte, El Salvador suma 14 contagios de origen importados y continúa descartando la transmisión dentro del país, en tanto Panamá reporta dos casos importados pero sin, hasta el momento, transmisión comunitaria de esa enfermedad que no se detectaba en el país desde 1995.

El sarampión es una enfermedad viral "altamente contagiosa" que puede provocar complicaciones graves, sobre todo en niños y en personas no vacunadas, destacó la institución hondureña, que recordó que el padecimiento puede prevenirse mediante la inmunización.

Por ello, añadió, se han intensificado las acciones de vacunación y las medidas preventivas, con especial énfasis en los puntos de entrada terrestres, aéreos y marítimos, con el fin de detectar oportunamente cualquier caso sospechoso y evitar la propagación del virus.