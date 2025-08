Líder de la Confraternidad Evangélica: "Una personería jurídica no nos detiene para predicar"

Tegucigalpa, Honduras

Luego que un funcionario del gobierno de Xiomara Castro solicitara la suspensión de la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y de la iglesia que lidera el pastor Gerardo Irías, el líder religioso reaccionó con firmeza asegurando que el derecho a predicar el evangelio no depende de documentos legales.

“Siempre hemos respetado a la presidenta Xiomara Castro y el gobierno actual no se ha metido con la iglesia. La iglesia no ha recibido ataques de este gobierno. Pero quiero dejar claro que una personería jurídica no nos detiene para predicar. Predicaremos con o sin personería jurídica”, expresó Irías.