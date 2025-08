Gobierno se sulfura con pastor que criticó a la izquierda

Tegucigalpa, Honduras.

El líder evangélico también comparó a la izquierda con una carcoma: “La izquierda es una carcoma, va carcomiendo poco a poco todo. Ninguno de los dos es bueno como dictadura, para que me entiendan, ni derecha ni izquierda, pero la izquierda es el fracaso más grande que han tenido los países como Venezuela y Nicaragua, donde su servidor ha estado”.

“No hay cosa más triste que darle poder a un pobre, y no es que diga que son pobres, no, pero darle poder a un pobre es lo peor que hay”, expresó Irías durante su intervención. Y agregó: “Decía mi abuelo que la derecha es polilla y la izquierda es polilla, pero la izquierda arrasa hasta con el cemento, esa arrasa con todo”.

Las declaraciones de Irías no pasaron desapercibidas en el oficialismo. Uno de los primeros en reaccionar fue Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), quien cuestionó el tono del mensaje del pastor.

“Me parece una gran contradicción lo expresado por el pastor Gerardo Irías. Nuestro mayor ejemplo ha sido Jesús, quien vino a la tierra a morir por nosotros. El Mesías vivió en la pobreza y ha sido el referente más grande en nuestra historia. ¡Antes de Cristo y después de Cristo! Referirse desde el púlpito de esa manera hacia los pobres, qué buen video para que lo vean los pastores y líderes religiosos sobre lo que no se debe hacer”, manifestó el funcionario.

Por su parte, Javier Fernández, ministro de Trabajo, también expresó su decepción: “Decepciona escuchar una prédica contra los pobres. La Biblia nos dice que de ellos es el reino de los cielos, y que el menesteroso no para siempre será olvidado. La Biblia no habla de derecha ni izquierda, sino de ricos y pobres. No permitamos la instrumentalización de la fe”.