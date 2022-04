$!Honduras está lejos de la inmunidad colectiva

Medidas de bioseguridad. Los hondureños no deben bajar la guardia. El covid-19 está presente y sigue cobrando vidas de miles de personas en el mundo.

“Realmente, Honduras en este momento se encuentra en una situación de relajación total. ¿Por qué razón? Definitivamente la gente ha descuidado las medidas de bioseguridad y creo que en el imaginario de las personas están volviendo a la situación normal, antes del covid, cuando no usábamos alcohol, gel, no manteníamos una separación física, una separación social, cuando no teníamos que lavarnos las manos ni andar con mascarilla”, dijo.

El médico le expuso a Diario LA PRENSA que desde enero hasta la actualidad, más de 700,000 se han infectado y han muerto más de 3,500 personas en Hong Kong “que era modelo en el combate contra el covid comparado con la política que China había establecido”.

“Hong Kong el año pasado solo reportó 12,650 casos aproximadamente y 3,500 muertes. En este momento, en casi tres meses, hay 700,000 infectados y muchos muertos. En Estados Unidos también está aumentando la cantidad de casos con la llegada de la subvariante BA.2 de ómicron. Siento que hay países, como los nórdicos y escandinavos, que han minimizado la manera de enfrentar el covid. En nuestro país, nosotros nos hemos relajado. Estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño natural (porque todos nos contagiamos) o una inmunidad de rebaño artificial o a través de las vacunas”, explicó.

Cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) indican que desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, en Honduras se contagiaron con covid-19 420,621 personas, de esas, 10,871 han muerto.