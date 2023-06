Laura Bozzo exige justicia por la hondureña Jennifer Galdámez

“Ya no, mamá, ya no puedo estar con él. Ya no aguanto”

“Quiero exigir el apoyo de todo mi público de Honduras para que se haga justicia con Jennifer, asesinada hace un año y medio por su esposo que no quería que lo dejara. No podemos tolerar este feminicidios. Alcemos la voz. Cuenten conmigo. Bendiciones”, escribió la peruana en Instagram, acompañado por dos fotografías; una de Jennifer y otra de la nota publicada en la edición impresa de Diario LA PRENSA.

Al hacer la requisa en la escena del crimen, los agentes de la sección de Homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) observaron que la mujer estaba descalza y la ropa que andaba puesta no era acorde a la que usaba para ir a su trabajo.

Al entrevistar a los parientes de la joven, estos les dijeron a los policías que cuando Jennifer Alejandra salía a trabajar siempre iba elegante a sus labores porque una de sus costumbres era andar bien vestida y presentable. Las indagaciones de los detectives establecen que Roger Lanza estranguló a Jennifer en su casa, fue a tirar su cadáver al segundo anillo y lo dejó cerca del carro de la víctima y acomodó la escena para hacer creer que a la mujer la habían matado en ese lugar. Otra de las contradicciones de Lanza es que manifestó que su esposa había recibido amenazas de muerte a través de unas llamadas a su teléfono celular, pero resultó ser falso. Una hija especial

La profesora Alba de Galdámez, madre de Jennifer Alejandra, la describió como hija especial y “todo mundo la conocía como una muchacha especial que servía incondicionalmente a las personas”. Jennifer siempre estaba pendiente de sus padres, sus hermanos y sobrinos. Doña Alba recordó que en su trabajo le decían el Ángel del Aeropuerto porque siempre estaba dispuesta a servir a todo mundo. “Nos arrebataron a un ser que nos ha dolido y que nos seguirá doliendo. Es un golpe del cual no nos vamos a recuperar”.

La mamá de Jennifer, con su rostro bañado en lágrimas, dijo que los sueños de su hija siempre fueron tener hijos y criarlos y “ser una mujer emprendedora, y lo demostró porque trabajaba en el aeropuerto en la aerolínea dos días y los otros días se dedicaba a vender mercadería y a luchar por mantener vivo su hogar en medio de cualquier dificultad”.

“Los planes de ella era mantenerse con él, pero llegó un momento que me decía: ‘ya no, mamá, ya no puedo estar con él. Ya no aguanto’. Yo comencé a verla triste y llorando”. La profesora dijo que había inestabilidad en el hogar de Jennifer de parte de Roger “por sus trabajos inestables y mujeres que a ella le contaban, y Jennifer no tenía el valor de decirnos a nosotros que por respetar su hogar nos tuvimos muy al límite de eso”.

Doña Alba refirió que tres días antes de que sucediera el crimen su hija le preguntó: ‘qué tenés, que te veo triste’, y ella me dijo: ‘es que estoy mal, mamá, ya no sé qué hacer’. Yo le dije ‘por qué no lo dejás si es que te sentís tan mal’, y ella me dijo que él la iba ir a buscar donde estuviera y que no la iba a dejar en paz”.