La profesora Alba de Galdámez, madre de Jennifer Alejandra, la describió como hija especial y “todo mundo la conocía como una muchacha especial que servía incondicionalmente a las personas”. Jennifer siempre estaba pendiente de sus padres, sus hermanos y sobrinos. Doña Alba recordó que en su trabajo le decían el Ángel del Aeropuerto porque siempre estaba dispuesta a servir a todo mundo.

“Nos arrebataron a un ser que nos ha dolido y que nos seguirá doliendo. Es un golpe del cual no nos vamos a recuperar”. La mamá de Jennifer, con su rostro bañado en lágrimas, dijo que los sueños de su hija siempre fueron tener hijos y criarlos y “ser una mujer emprendedora, y lo demostró porque trabajaba en el aeropuerto en la aerolínea dos días y los otros días se dedicaba a vender mercadería y a luchar por mantener vivo su hogar en medio de cualquier dificultad”.

“Los planes de ella era mantenerse con él, pero llegó un momento que me decía: ‘ya no, mamá, ya no puedo estar con él. Ya no aguanto’. Yo comencé a verla triste y llorando”. La profesora dijo que había inestabilidad en el hogar de Jennifer de parte de Roger “por sus trabajos inestables y mujeres que a ella le contaban, y Jennifer no tenía el valor de decirnos a nosotros que por respetar su hogar nos tuvimos muy al límite de eso”.

Doña Alba refirió que tres días antes de que sucediera el crimen su hija le preguntó: ‘qué tenés, que te veo triste’, y ella me dijo: ‘es que estoy mal, mamá, ya no sé qué hacer’. Yo le dije ‘por qué no lo dejás si es que te sentís tan mal’, y ella me dijo que él la iba ir a buscar donde estuviera y que no la iba a dejar en paz”.