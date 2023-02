El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) firmó dos millonarios contratos para la adquisición de un “software”, sin embargo, arrastra una excesiva deuda con diversos proveedores desde 2022.

En el cuadro en versión datos abiertos de los contratos de la entidad de seguridad social correspondientes a diciembre de 2022, que se hallan en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso de Información Pública, el Seguro Social mostró 18 contratos de proveedores que prestan diferentes servicios; pero la mayoría de estos vencieron el 31 de diciembre.

A varios se les adeuda, por lo cual no se han renovado los contratos, según informó una fuente interna de la entidad. “Los suministradores han amenazado con suspender sus servicios, los que, muchos de ellos, son de laboratorio, los que abastecen de comida y servicios de salud en los distintos departamentos”, reveló. Indicó que estos proveedores no pueden proceder legalmente porque “si tienen una demanda contra el IHSS, en cualquier otra licitación no podrán participar, se autoeliminan”.