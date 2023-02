Elección de magistrados suplentes se descartaría

Rasel Tomé, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional y abogado, dijo que la elección de cinco magistrados suplentes propuesta por su partido quedaría descartada.

El parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) dijo que el Congreso no tiene la facultad de interpretar la Constitución en su artículo 316, donde habla de que “cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala no deben integrar el Pleno”.

“Eso está descartado porque la interpretación de la Constitución en un modelo republicano como el que está en Honduras corresponde a la Sala de lo Constitucional, está descartado”, aseguró Tomé.

Incluso, el mismo Luis Redondo, titular del Poder Legislativo, aceptó el viernes 3 de febrero que dicha elección vía interpretación no es constitucional.

“‘A priori’ lo que puedo decir es que tiene un tema de inconstitucionalidad si se hace así como se ha hablado”, apuntó.

La Corte se conforma de cuatro Salas: Constitucional, con 5 magistrados, y Penal, Civil y Laboral con tres magistrados cada una.